Парламентарий Матвейчев заявил, что ИИ не заменит депутата Госдумы из-за отсутствия эмпатии

Обсуждаются перспективы замены депутатов Государственной Думы искусственным интеллектом в России. Заместитель председателя комитета по информационной политике Олег Матвейчев в беседе с «Ридусом» выразил сомнения в возможности такого сценария.

Матвейчев заявил, что ИИ может быть полезным для анализа данных и составления справок, но принятие решений государственного уровня остается за пределами его возможностей.

Среди причин, по которым ИИ не сможет полноценно заменить депутата, парламентарий выделил проблемы с качеством подготовки справок, необходимость длительного обучения и отсутствие умения расставлять приоритеты. Ключевым недостатком ИИ Матвейчев назвал отсутствие эмпатии.

«ИИ антигуманен. Иногда мы руководствуемся при принятии законов вещами, которые не совсем рациональны — вопрос сохранения жизней, сострадания к определенным категориям людей. ИИ эти вещи вообще не различает, ему инвалиды, женщины, дети до лампочки», —подчеркнул народный избранник.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин также выразил мнение, что ИИ «не хватает совести» для выполнения депутатских обязанностей.