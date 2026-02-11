Греф призвал использовать ИИ, а не отдавать ему бразды правления
Искусственный интеллект необходимо использовать, а не передавать ему бразды правления. Об этом заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф на Первом Международном конгрессе государственного управления, его слова привело РИА «Новости».
«Это сегодня самая главная технология, которая определит развитие мира», — подчеркнул Греф.
Глава Сбербанка также отметил, что этой темой нужно заниматься ежедневно, поскольку применение ИИ потребует полной трансформации процессов.
Ранее Греф предсказал, что ИИ заменит в первую очередь людей наименее квалифицированных профессий, например уборщиков, официантов или курьеров. С ним не согласился мэр Москвы Сергей Собянин, считающий, что нейросети займут ниши в сфере высоких технологий.