Греф призвал использовать ИИ, а не отдавать ему бразды правления

Искусственный интеллект необходимо использовать, а не передавать ему бразды правления. Об этом заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф на Первом Международном конгрессе государственного управления, его слова привело РИА «Новости» .

«Это сегодня самая главная технология, которая определит развитие мира», — подчеркнул Греф.

Глава Сбербанка также отметил, что этой темой нужно заниматься ежедневно, поскольку применение ИИ потребует полной трансформации процессов.

Ранее Греф предсказал, что ИИ заменит в первую очередь людей наименее квалифицированных профессий, например уборщиков, официантов или курьеров. С ним не согласился мэр Москвы Сергей Собянин, считающий, что нейросети займут ниши в сфере высоких технологий.