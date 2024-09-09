Google запретил создавать аккаунты на российские номера

Подтверждение нового аккаунта в Google с помощью российского мобильного номера перестало быть возможным для новых пользователей. Об этом сообщил Telegram-канал «Эксплойт».

Теперь при попытке подтвердить новый аккаунт с помощью российского номера телефона всплывает сообщение об ошибке. В нем указано, что номер нельзя использовать для подтверждения.

В «Эксплойт» предположили, что причиной может быть серверный сбой компании. Также не исключена версия об окончании срока действия договора с компанией, рассылающей коды подтверждения.

Популярный сервис онлайн-заметок, списков и таблиц Notion с 9 сентября прекратил работу в России. Доступ к аккаунтам закрыли из-за американских санкций.

Американская компания Microsoft также в первых числах сентября отключила российских пользователей от своего облачного сервиса. Исключение сделали для мультинациональных компаний.