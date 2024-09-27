Google решит проблемы с регистрацией новых аккаунтов для россиян

В Google сохранят доступность своих бесплатных сервисов для пользователей в России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В Google заявили, что в курсе возникших проблем с регистрацией новых учетных записей на российские номера и работают над их решением. Представители компании заверили, что предпримут меры для сохранения доступности бесплатных сервисов для российских пользователей.

Google ограничил возможность регистрации новых аккаунтов с использованием российских номеров телефонов. Это подтвердили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Там уточнили, что возможность использования ранее зарегистрированных аккаунтов сохраняется.

Эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров отметил, что россияне смогут создавать Google-аккаунты, несмотря на введенные ограничения, поскольку для этого достаточно иметь только электронную почту, без необходимости указывать номер телефона.