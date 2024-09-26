Google ограничил создание новых аккаунтов в России. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

При этом подтверждение авторизации через СМС для ранее созданных аккаунтов пока работает, добавили в ведомстве.

В министерств рекомендовали россиянам создать резервные копии данных, а лучше — перейти на отечественные платформы.

В начале сентября Google перестал регистрировать аккаунты на российские телефонные номера. При попытке сделать это всплывает сообщение об ошибке, в котором указано, что номер нельзя использовать для подтверждения.

В августе аналитик Эльдар Муртазин предупредил, что Google ушел с российского рынка и в ближайшем будущем начнет последовательно отключать для россиян все сервисы, когда на них закончатся подписки.