Эксперт по кибербезопасности Бедеров: запрет Google не помешает россиянам создавать аккаунты
Россияне смогут создавать Google-аккаунты, несмотря на запрет корпорации. Такое заявление сделал эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
По его словам, в данном случае пользователю достаточно иметь только электронную почту.
«Каких-то дополнительных ограничений в связи с необходимостью вводить еще и номер телефона нет», — пояснил специалист.
Единственной проблемой она назвал верификацию. Дополнительный контур защиты в виде SMS-подтверждений снимут с российских устройств, отметил Бедеров.
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