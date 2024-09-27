Эксперт по кибербезопасности Бедеров: запрет Google не помешает россиянам создавать аккаунты

Россияне смогут создавать Google-аккаунты, несмотря на запрет корпорации. Такое заявление сделал эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По его словам, в данном случае пользователю достаточно иметь только электронную почту.

«Каких-то дополнительных ограничений в связи с необходимостью вводить еще и номер телефона нет», — пояснил специалист.

Единственной проблемой она назвал верификацию. Дополнительный контур защиты в виде SMS-подтверждений снимут с российских устройств, отметил Бедеров.