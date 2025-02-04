Китай начал антимонопольное расследование против Google

Власти Китая начали антимонопольное расследование в отношении компании Google. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Государственного управления по регулированию рынка.

«Поскольку компания Google подозревается в нарушении Антимонопольного закона Китайской Народной Республики, Государственное управление по регулированию рынка инициировало расследование в отношении Google в соответствии с законом», — заявили в ведомстве.

О том, что Китай планирует расследование в отношении американской компании, агентство Reuters сообщало еще в 2020 году. Тогда власти заподозрили Google в том, что она злоупотребляет доминирующим положением ОС Android на рынке мобильных операционных систем.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел импортные пошлины для Канады, Мексики и Китая. Эти страны являются крупнейшими поставщиками сельскохозяйственной продукции в США, в том числе фруктов, овощей, зерна и мяса.

Указы Трампа об импортных пошлинах начали работать 1 февраля. Тарифы на товары из Канады и Мексики составили 25%. Исключение сделали лишь для канадских энергоносителей — 10%.