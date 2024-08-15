Аналитик Муртазин: Google будет последовательно закрывать все свои сервисы в России

Google ушел с российского рынка, поэтому в ближайшее время все сервисы компании станут недоступны в России, рассказал ведущий аналитик Эльдар Муртазин, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, сегодня уже невозможно купить подписку на сервисы Google. Они полностью отключатся, когда у пользователей закончатся подписки.

Так, с 9 сентября Google отключит сервис для анализа больших объемов данных BigQuery, аналогов которому на данный момент нет. Однако российские компании, которые применяют его в своей работе, легко смогут написать свой софт или придумать другие решения, отметил Муртазин.