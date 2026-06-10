Google купит у Intel миллионы секретных чипов для ИИ

Google заказал у Intel три миллиона процессоров для ИИ

Компания Google заказала у Intel производство более трех миллионов собственных процессоров для искусственного интеллекта. Об этом сообщило издание The Information со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Крупная сделка может вернуть Intel статус лидера в производстве микросхем. Компания уступила его тайваньской TSMC из-за прошлых ошибок руководства.

Сейчас заводы TSMC перестали справляться с потоком заказов. Это заставило крупных игроков, таких как OpenAI, искать альтернативных поставщиков.

Позиции Intel начали стремительно укрепляться после того, как компанию возглавил новый генеральный директор Лип-Бу Тан. Под его руководством производитель чипов уже привлек миллиардные инвестиции от администрации Дональда Трампа.

Первым крупным клиентом Intel на выпуск микросхем по новейшему передовому техпроцессу 14A стал Илон Маск с его проектом суперкомпьютера Terafab в Остине.

Ранее о производстве чипа для внедрения ИИ в персональные компьютеры объявила Nvidia.