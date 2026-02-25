Глава Росатома назвал санкции знаком успешной работы госкорпорации
Лихачев: санкции Британии против Росатома подтверждают эффективность компании
Новые санкции Великобритании против компаний Росатома лишь подтверждают его эффективность. Об этом генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев сообщил журналистам.
«Последние санкции Великобритании подчеркивают эффективность работы Росатома», — процитировало его РИА «Новости».
Ранее Лондон расширил санкционные списки, включив в них ряд структур российской атомной отрасли. Лихачев назвал такое решение «прыжками на грабли» и отметил, что Росатом готов к любому развитию событий.
Он также предупредил, что возможная замены российских технологий и топлива может привести к серьезным негативным последствиям, в частности, в сфере ядерной безопасности.
В конце января Росатом предложил создать атомный кластер на площадке будущей АЭС в Узбекистане. Лихачев уточнил, что там будут развиваться радиологические компетенции в интересах сельского хозяйства, атомная медицина и другие направления.