Росатом предложил Узбекистану создать атомный кластер на площадке будущей АЭС

Росатом выступил с предложением создать атомный кластер на месте будущей АЭС в Узбекистане. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев в беседе с телеканалом «Россия 24».

По его словам, речь идет не просто о пристанционном атомном городе, а именно о кластере, где будет присутствовать атомная медицина, радиологические компетенции в интересах сельского хозяйства и других направлений.

«Конечно же, к работе подключится Курчатовский институт — наша главная научная организация», — отметил Лихачев.

Ранее глава Росатома рассказал, что к 2030 году Россия замкнет ядерный топливный цикл: планируется запуск серийного производства малых наземных и плавучих атомных электростанций. Особое внимание уделяется разработке реакторной установки «Шельф-М».