Эффективность столичного производителя возросла благодаря ИИ

Новую версию системы оптимального планирования с применением ИИ включили в онлайн-реестр «Банк технологий». Она позволит сократить время, которое требуется на исполнение и поставку заказов. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Однако использовать систему можно и в других отраслях промышленности. Особенно эффективна она для предприятий с обширным ассортиментом и широким списком используемых материалов. Производство оптимизируют сразу по семи критериям, создавая «золотой план».

«Обновленное решение позволило столичному производителю кабельной продукции со статусом промышленного комплекса снизить потерю материалов на 26% и нарастить общую эффективность оборудования на 1,2%», — заявил он.

«Благодаря системе мы выпускаем инновационные кабели, в том числе для освоения дальних территорий России — Арктики, Дальнего Востока, с минимальными издержками и при максимальной производительности», — рассказал гендиректор группы компаний «Москабельмет» Павел Моряков.

Он уточнил, что такую продукцию во всем мире производят только три предприятия, не считая его.

«Банк технологий» работает в Москве с 2020 года и позволяет цифровизировать и автоматизировать производства. Всего в нем более 500 разработок.