Двигатели корабля Starship заглохли в самый ответственный момент

SpaceX отменила 13-й испытательный пуск корабля Starship из-за проблем с двигателями, отключившимися в момент зажигания. Глава технологической компании Илон Маск сообщил об этом в соцсети X .

«Некоторые из двигателей не запустились, что привело к автоматической отмене старта. <…> Надеемся предпринять новую попытку через несколько дней», — сказал он.

Пресс-служба SpaceX уточнила, что перед запуском двигателей за ускорителе сработала команда остановки. В момент зажигания они остановились.

Starship с ракетой-носителем Super Heavy создан как многоразовый космический корабль для доставки экипажа и грузов. Предыдущий, 12-й по счету, испытательный запуск состоялся в мае и завершился приводнением. Федеральное управление гражданской авиации США отчиталось о некоей аномалии в момент разворота над Мексиканским заливом.