В США сообщили об аномалии во время испытательного полета ракеты Starship

Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что ведомству известно об аномальной активности в ходе 12-го испытательного полета ракеты-носителя Starship. Она была запущена компанией SpaceX 21 мая, написал ТАСС .

«Федеральное управление гражданской авиации осведомлено о возникшей аномалии во время миссии SpaceX Starship <…> Аномалия затронула ракетный ускоритель Super Heavy во время разворота над Мексиканским заливом», — заявило ведомство.

В FAA добавили, что сообщения о пострадавших или повреждении имущества граждан не поступали. Обломки ускорителя Starship упали в «опасную зону». В ведомстве уже оценивают ситуацию, но пока нет готовы сделать заключение об этой аварии.

Ранее компания Илона Маска SpaceX сообщила о приводнении космического корабля Starship, вернувшегося на Землю после 12-го испытательного полета.