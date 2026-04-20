Два популярных ИИ-бота дали сбой по всему миру

ChatGPT и Gemini перестали работать у пользователей в разных странах

Пользователи из разных стран пожаловались на перебои в работе популярных ботов искусственного интеллекта ChatGPT и Gemini. У многих сервисы не открывались или не отвечали на запросы, следует из данных Downdetector и комментариев в соцсетях.

Сначала жалобы появились на работу ChatGPT. Пользователи писали, что ИИ-бот не загружался, зависал при попытке отправить запрос или вовсе не открывался.

Позже похожие проблемы затронули и Gemini. В Сети сообщили, что сервис также перестал отвечать части пользователей из разных стран мира.

Официальные причины сбоя разработчики сервисов пока не называли.

Ранее юрист Кирилл Дьяков сообщил, что новый проект правил Минцифры предусматривает ограничение доступа к зарубежным сервисам искусственного интеллекта, которые передают данные пользователей за пределы России.