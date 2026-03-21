Юрист Дьяков предположил, что в России могут ограничить доступ к ChatGPT

Проект новых правил Минцифры предусматривает ограничение доступа к зарубежным сервисам искусственного интеллекта, которые осуществляют передачу пользовательских данных за пределы страны. Об этом рассказал юрист Кирилл Дьяков в беседе с РИА «Новости» .

По словам эксперта, новые законодательные нормы могут коснуться таких популярных систем искусственного интеллекта, как ChatGPT, Claude и Gemini. Это связано с тем, что они отправляют данные пользователей за границу.

Однако модели типа Qwen или DeepSeek можно будет адаптировать для работы на внутренней инфраструктуре российских организаций, добавил «Взгляд».