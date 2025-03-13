Долгожданный запуск Crew Dragon отменили менее чем за час до старта

Миссия Crew-10 оказалась под угрозой срыва. Американская компания SpaceX в последний момент отменила запуск космического корабля Crew Dragon. Она объявила об этом в соцсети X .

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon планировался 12 марта в 19:48 по времени Восточного побережья США (13 марта в 02:48 по московскому времени). Пресс-служба SpaceX активно освещала в соцсетях подготовку к полету — публиковала интервью членов экипажа и кадры предыдущих миссий. Примерно за час компания показала одетых в скафандры космонавтов, но сразу после этого объявила о срыве старта.

«Отменяем сегодняшний запуск миссии Crew-10 на Международную космическую станцию», — сообщила SpaceX.

Причина неизвестна. Агентство Reuters сообщило, что в последнюю минуту случилась техническая проблема со стартовой площадкой ракеты.

Участниками миссии Crew-10 станут российский космонавт Кирилл Песков, астронавт JAXA Такуя Ониси, а также Энн Макклейн и Николь Айерс из НАСА. Crew Dragon должен был вернуть на Землю американских астронавтов Бутча Уилмора и Суни Уильямс, застрявших в космосе на девять месяцев из-за неисправности корабля Starliner от Boeing.