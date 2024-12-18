Корабль Crew 10 отправится за застрявшими на МКС космонавтами в марте 2025 года

NASA: корабль Crew 10 в марте отправит на Землю застрявших на МКС космонавтов

Космический корабль Crew-10 полетит на Международную космическую станцию (МКС) в следующем году в марте и вернет на Землю застрявший на МКС экипаж Starliner. Об этом сообщило NASA .

«SpaceX Crew-10 с экипажем теперь отправится на МКС не ранее конца марта 2025 года», — заявило агентство.

В управлении отметили, что астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, космонавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониси и российский астронавт Кирилл Песков продолжат готовиться к отправке домой.

Ранее корабль Boeing Starliner, застрявший на МКС, начал издавать странные звуковые сигналы. Как отметил астронавт Барри Уилмор, подозрительный звук мог возникнуть из-за неполадок в соединении космического аппарата. Он попросил диспетчеров послушать сигнал и поднес микрофон к источнику.

Специалисты назвали звук пульсирующим и сравнили его с гидролокатором.