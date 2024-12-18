Врач Демьяновская заявила, что длительное пребывание в космосе влияет на здоровье космонавтов

Невролог Екатерина Демьяновская прокомментировала информацию о том, что экипаж Starliner, отправленный на Международную космическую станцию в начале лета этого года, смогут вернуть на Землю только в марте 2025 года. Она рассказала RT о возможных последствиях длительного пребывания в космосе для здоровья космонавтов.

По словам медика, уже с первых минут в космическом пространстве в организме у человека происходят изменения. Длительное пребывание в невесомости приводит к тому, что из-за отсутствия гравитационных нагрузок и уменьшения активности мышц начинается процесс частичной атрофии мышечной ткани. Кроме того, снижение нагрузки на костную систему вызывает ускоренное выведение кальция из костей, что уменьшает их плотность и прочность.

По словам эксперта, если космонавты не выполняют регулярно физические упражнения, они могут потерять до 20% своей мышечной массы.

Воздействие радиации грозит серьезным снижением иммунитета. Космическое излучение может привести к катаракте — заболеванию, при котором хрусталик глаза мутнеет, уплотняется и перестает пропускать свет.