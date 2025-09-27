Длительное отключение ЗАЭС от внешних источников энергии увеличило риски аварии

Отключение Запорожской атомной электростанции от внешних источников питания стало рекордным по времени, что вызвало серьезные опасения в безопасности объекта. Об этом сообщила газета The Guardian .

Сейчас система охлаждения шести реакторов работает только за счет дизельных генераторов. И признаков того, что внешнюю линию электропередачи восстановят в ближайшее время, нет.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси назвал ситуацию «вызывающей глубокую обеспокоенность». На неделе он поделился опасениями с президентом России Владимиром Путиным, но это не помогло.

Журналисты напомнили, что европейские регуляторы после аварии на японском реакторе «Фукусима» установили лимит в 72 часа, какие станции может работать без внешнего питания. В случае с ЗАЭС этот срок уже истек.

В пресс-службе МАГАТЭ заявили, что операторы станции сообщили о запасе дизельного топлива для генераторов на 20 дней. Глава агентства предупредил, что без восстановления внешнего питания риски ядерной аварии значительно вырастут.

Если обеспечивающие работу охлаждающей системы генераторы выйдут из строя, то ядерное топливо начнет нагреваться до предельных температур и расплавится в течение нескольких недель.

Ускоренный сценарий произошел на «Фукусиме», когда землетрясение вывело из строя электросети, но подача холодной воды аварийной системой продолжилась до обрушения цунами. Закипевшее топливо полностью расплавило реакторы, но наружу не вышло.

О переводе Запорожской атомной электростанции на резервное питание 23 сентября сообщила директор по коммуникациям Евгения Яшина. Она пояснила, что на такой шаг пошли из-за отключения внешней линии электроснабжения.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что последнюю питающую станцию линию электропередачи повредил обстрел украинских боевиков.