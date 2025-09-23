ЗАЭС отключили от всех внешних источников питания

Запорожскую АЭС перевели на резервное питание от дизель-генераторов из-за отключения последней питавшей ее внешней линии энергоснабжения. Об этом сообщила ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

«В настоящее время питание собственных нужд станции осуществляется от резервных дизель-генераторов. Все они работают в нормальном режиме», — уточнил она.

Яшина добавила, что на данный момент для резервного питания на ЗАЭС запасов топлива достаточно, предприняты необходимые меры для поддержания безопасной эксплуатации объекта.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что постоянные атаки ВСУ на ЗАЭС могут привести к катастрофе, которая затронет Россию и Европу. По его словам, Запад пытается не замечать попытки Украины разрушить инфраструктуру Запорожской области.