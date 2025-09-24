Балицкий назвал актом ядерного терроризма удар ВСУ по последней линии ЗАЭС

Он подчеркнул, что украинские боевики специально целились по высоковольтной линии электропередачи «Днепровская», чтобы вывести ее из строя и обесточить станцию.

«Это преступление грубо нарушает фундаментальные принципы ядерной безопасности, сформулированные Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), и ставит под угрозу жизни миллионов людей», — заявил Балицкий.

Глава Запорожской области добавил, на очередную попытку киевского режима спровоцировать техногенную катастрофу МАГАТЭ никак не отреагировало. Балицкий обратил внимание, что такое бездействие международной структуры только провоцирует ядерных террористов на продолжение атак и подрывает авторитет агентства.

В пресс-службе Запорожской атомной электростанции заявили, что после отключения внешней линии электроснабжения на объекте включили резервные дизельные генераторы. Благодаря им обеспечивающие безопасность технологические системы продолжили работать.

Нарушений в работе оборудования специалисты не обнаружили. Радиационный фон на станции, в санитарно-защитной зоне, а также вокруг ЗАЭС остался в норме и не превысил естественные значения.

О переводе Запорожской атомной электростанции на резервное питание от дизельных генераторов в минувший вторник, 23 сентября, сообщила директор по коммуникациям объекта Евгения Яшина. Она отметила, что запасов топлива на станции достаточно для сохранения мер безопасности и продолжения работы станции.