TikTok породил новый жуткий тренд: зачем российские подростки пародируют людей с ДЦП

В соцсети TikTok среди детей набирает популярность новый жуткий тренд — «догони друга с ДЦП». Подростки изображают людей с ограниченными возможностями и ходят друг за другом. Пользователи шокированы жестокостью и бессердечностью подобных видео. Что заставляет детей снимать такое и почему это становится популярным?

Причины подобного поведения детей в беседе с 360.ru объяснила кризисный психолог, НЛП-терапевт Ангелина Сурина.

«Дети с ДЦП физически слабее <…> А дети, если они чувствуют какую-то слабость, то для них это повод повысить себе самооценку, то есть самоутвердиться за счет слабого человека», — сказала эксперт.

По ее словам, подобное поведение ребенка обусловлено обстановкой в семье. Если он издевается или смеется над другими, значит видел такую картину мира.

«То есть, психологическая дедовщина, мини-буллинг, он, по сути, обучает детей быть такими жестокими, потому что ребенок не знает, как себя защитить, он просто пародирует», — объяснила психолог.

По ее словам, если ребенку больно и некомфортно «от сильного взрослого», он попытается тоже испытать свою психологическую силу за счет слабых.

Родителей также важно психологически просвещать, продолжила она. Если в школе замечают травлю или буллинг, то специалистам нужно работать не только с детьми, но и со взрослыми, которые их воспитывают.