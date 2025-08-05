TikTok породил новый жуткий тренд: зачем российские подростки пародируют людей с ДЦП
Психолог Сурина: дети травят других из-за похожей ситуации в семье
В соцсети TikTok среди детей набирает популярность новый жуткий тренд — «догони друга с ДЦП». Подростки изображают людей с ограниченными возможностями и ходят друг за другом. Пользователи шокированы жестокостью и бессердечностью подобных видео. Что заставляет детей снимать такое и почему это становится популярным?
Причины подобного поведения детей в беседе с 360.ru объяснила кризисный психолог, НЛП-терапевт Ангелина Сурина.
«Дети с ДЦП физически слабее <…> А дети, если они чувствуют какую-то слабость, то для них это повод повысить себе самооценку, то есть самоутвердиться за счет слабого человека», — сказала эксперт.
По ее словам, подобное поведение ребенка обусловлено обстановкой в семье. Если он издевается или смеется над другими, значит видел такую картину мира.
«То есть, психологическая дедовщина, мини-буллинг, он, по сути, обучает детей быть такими жестокими, потому что ребенок не знает, как себя защитить, он просто пародирует», — объяснила психолог.
По ее словам, если ребенку больно и некомфортно «от сильного взрослого», он попытается тоже испытать свою психологическую силу за счет слабых.
Родителей также важно психологически просвещать, продолжила она. Если в школе замечают травлю или буллинг, то специалистам нужно работать не только с детьми, но и со взрослыми, которые их воспитывают.
Жизнь такие шутки не прощает
На жестокие ролики уже пожаловались главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Она назвала происходящее «очередным идиотским трендом», показав скрины обращений своих подписчиков.
«К счастью, платформа довольно быстро банит такие видео с травлей, ведь они нарушают правила сообщества. Ребят, не будьте такими жестокими. Это может случиться с каждым», — призвала Мизулина в своем Telegram-канале.
Помимо этого, по мнению Мизулиной, авторам подобных роликов стоит помнить, что жизнь такие шутки не прощает. И это обязательно откликнется.
«Сегодня вы веселитесь на эту тему, а завтра вы сами окажетесь в инвалидном кресле. Никто не застрахован. Будьте добрее», — вновь попросила глава Лиги безопасного интернета.