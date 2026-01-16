Эксперт по нейросетям Жадан заявил, что ИИ подходит лишь для решения простых задач

Руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан поделился мнением с ИА НСН о массовой популяризации искусственного интеллекта.

По словам эксперта, нейросети пока способны эффективно справляться лишь с элементарными задачами.

«Нейросети постоянно развиваются, но конкретно российские модели кратно отстают от зарубежных. Здесь фактор перепроверки, доработки не во многом повышает эффективность, в отличие от иностранных моделей», — отметил специалист.

Как пояснил Жадан, когда речь идет о сложных управленческих задачах, включающих комплексные процедуры и высокие уровни принятия решений, эффективность использования ИИ оказывается минимальной.