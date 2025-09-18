Дала мировой рекорд: Зюганов похвастался Путину зюгановкой

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече в Ново-Огареве рассказал президенту Владимиру Путину о сорте пшеницы, названном зюгановкой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Она в этом году дала мировой рекорд. Даже трудно вообразить: 185 центнеров с гектара! Наука и эксперты зафиксировали — на пять центнеров больше, чем лучший сорт в Европе», — рассказал парламентарий.

Накануне в Подмосковье сообщили, что по промежуточным итогам уборочной кампании с 144 тысяч гектаров земель собрали более 500 тысяч тонн зерновых и бобовых культур.

При этом экспорт российской пшеницы в Китай за первое полугодие снизился в 19 раз по сравнению с прошлым годом — отправили ее на сумму всего около 2,5 миллиона долларов.