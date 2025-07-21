Экспорт российской пшеницы в Китай снизился в 19 раз

Россия в первом полугодии 2025 года отправила в Китай пшеницу на сумму в 2,5 миллиона долларов. Этот показатель в 19 раз меньше по сравнению с прошлогодним, сообщил «Интерфакс» .

Согласно данным Государственного таможенного управления КНР, в первом полугодии 2024 года Россия экспортировала в Китай пшеницы на 38,9 миллиона долларов.

В январе–июне азиатская страна покупала зерно в шести странах. Лидером по экспорту стала Канада — она передела Китаю пшеницы на 361,3 миллиона долларов. Также число главных стран-поставщиков вошли Австралия и Казахстан.

Ранее Всемирный банк подтвердил, что российская экономика сохранила четвертое место по паритету покупательной способности. По его оценке, российский ВВП вырос с 6,45 до 6,92 триллиона долларов. Лидерами перечня также стали Китай, США и Индия. Пятую строчку в списке заняла Япония.