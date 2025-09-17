Подмосковные аграрии собрали более 500 тысяч тонн зерна с начала сезона

Уборочная кампания зерновых и зернобобовых культур завершается в Подмосковье. Аграрии уже обработали 144 тысячи гектаров земель. С них собрали более 500 тысяч тонн урожая.

Как рассказали в региональном Минсельхозпроде Подмосковья, аграрии уже обработали 80% от плановых 170 тысяч гектаров земель. Средняя урожайность в этом году выросла на 23% — до 37,5 центнера на гектар.

По словам главы министерства Сергея Двойных, на высокие показатели повлияла теплая осень и отсутствие дождей.

«Сельхозтоваропроизводители уже намолотили почти 543 тысячи тонн зерна — на 60 тысяч тонн больше, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Инфраструктура полностью готова к приему урожая: функционирует 131 сушильный комплекс общей производительностью свыше двух тысяч тонн зерна в час, обеспечивая его подготовку к хранению и переработке», — сказал он.

В ведомстве добавили, что в Подмосковье также собрали 60,8 тысячи тонн масличных культур, 65,4 тысячи тонн овощей и 108 тысяч тонн картофеля.