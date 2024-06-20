Чипы из стиральных машин выдирать не придется. США испугались интересов России во Вьетнаме

В США довольно резко отреагировали на поездку президента России Владимира Путина во Вьетнам. Западные СМИ опубликовали десятки статей с оценкой этого события. Политолог Геннадий Подлесный на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой объяснил, что так волнует американцев.

«Существует три позиции, которые очень сильно беспокоят американцев, да и вообще Запад. Это экономика, политика и военная сфера. Если очень коротко говорить по первым двум, то мы — Россия — можем получить от Вьетнама то, чего не можем получить от других стран», — подчеркнул он.

Подлесный напомнил, что на сегодняшний день более 400 тысяч инженеров и 50 тысяч выпускников технологических вузов и филиалов работают в IT-отрасли.

«Если уж без обиняков, то сейчас IT-сфера — производство чипов во Вьетнаме — становится одним из ведущих направлений, которые нас интересуют в экономике этой страны. Кроме ядерной энергетики, конечно», — добавил собеседник 360.ru.

Политолог также упомянул высказывания главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. Они обе заявили, будто бы Россия скупает китайские стиральные машинки, чтобы использовать установленные в них чипы, и поэтому показывает успехи в военном деле.

«Вот для того, чтобы их успокоить, что мы не будем выдирать чипы из стиральных машин, есть Вьетнам, который с удовольствием поставит нам эти чипы. И эти вьетнамские чипы будут лучше тайванских, потому что последних сейчас попросту нет», — заключил Подлесный.