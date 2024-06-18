Лидеры ЕС могут утвердить фон дер Ляйен на второй срок главы ЕК к 24 июня

Всего пять лет присутствия этой женщины в высших эшелонах европейской власти образовали между Востоком и Западом такую глубокую пропасть, что восстанавливать связи придется годами. Кто такая Урсула фон дер Ляйен и почему вопрос о ее переназначении главой Еврокомиссии подвис? Разбирался 360.ru.

Казалось бы, прекрасная карьера для семьи немецких интеллигентов, традиционно оторванных от обычной жизни. Так нет же, Урсула по стопам отца зашла в политику…

Затем пара вернулась в Ганновер. Урсула фон дер Ляйен работала преподавателем кафедры эпидемиологии, социальной медицины и исследований системы здравоохранения во все той же клинике Университета Ганновера.

Потом она проработала примерно четыре года ассистентом в гинекологическом отделении университетской клиники Ганновера, защитилась на доктора медицины и уехала вслед за мужем Хайко фон дер Ляйеном, тоже медиком, в Штаты — супруг преподавал в Стэнфорде.

Стоит уточнить, что в сфере интересов будущей главы Еврокомиссии с юности значилась не только политика. В высшей медицинской школе Ганновера, куда семейство Альбрехта аж с семью детьми перебралось после Брюсселя, Урсула отучилась на врача в 1987 году.

Он успел поработать премьером земли Нижняя Саксония примерно 14 лет, до этого возглавлял Генеральный директорат Еврокомиссии по конкуренции.

Как и героиня предыдущего разбора, Марин Ле Пен , Урсула фон дер Ляйен имела мало шансов не соприкоснуться с политикой. Ее отец, Эрнст Карл Юлиус Альбрехт, был видным деятелем немецкой партии ХДС — Христианско-демократического союза.

Как бы то ни было, к 2019 году она ушла в отставку из бундесвера, чтобы ворваться в Еврокомиссию, — и стала первой женщиной в этой должности и первым представителем Германии за полвека. К чему это привело — можете оценить сами.

Кличку министр получила, по слухам, за довольно тяжелый нрав — в аппарате Минобороны подчеркивали, что фон дер Ляйен склонна к контролю, а не к командной работе.

Дробовик Урсула (Flinten-Uschi — от уменьшительной версии имени экс-министра обороны Германии) на посту руководителя бундесвера успела попасть под шквал критики из-за недостаточного финансирования армии, слухов о кумовстве, а также из-за дела о передаче внешним консультантам завышенных контрактов на сотни миллионов евро. И это не первый раз, когда она оказывается замешана в историях с большими деньгами.

В немецких СМИ часто шутят, что в кресло министра обороны по определению встроен механизм катапультирования — это самая неблагодарная должность в кабмине ФРГ, с которой вылететь можно в два счета. Но Урсула фон дер Ляйен вылетела с нее на повышение.

В 2013-м Урсулу фон дер Ляйен назначили министром обороны — первая женщина на этом посту. И, как говорится, понеслось. Какой, однако, произошел страшный рывок от проблем нуждающихся к военной истерии всеевропейского размаха.

Потом канцлер Ангела Меркель включила амбициозную даму в свой кабмин: в 2005 году Урсула фон дер Ляйен стала федеральным министром по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи. Затем заняла пост федерального министра труда и социальных дел.

Урсула, как и отец, связала свою жизнь с ХДС. Она начала продвижение со все той же Нижней Саксонии, в команде на тот момент местного премьера Кристиана Вульфа.

Дробовик Урсула во главе Еврокомиссии — чем запомнилась?

Чем за пятилетний срок отметилась Урсула фон дер Ляйен? Во-первых, на ее совести — «Европейский зеленый курс». Казалось бы, забота об экологии — это замечательно. Фон дер Ляйен продавила жесткие условия для сельскохозяйственной продукции, ее производства, а также потребления энергетики, системы транспорта и даже налогообложения, например бизнеса, желая добиться сокращения чистых выбросов парниковых газов не менее чем на 55% к 2030 году.

Фото: Протесты фермеров в Польше / Global Look Press 1/2 Фото: Протесты фермеров в Брюсселе / Global Look Press 2/2

Но это сыграло против огромного количества частных хозяйств, зарабатывавших производством овощей, фруктов, скота. У них просто не оказалось средств для оптимизации производства, особенно в условиях экономии топлива. Когда масла в огонь подлил нерегулируемый поток украинской сельхозпродукции, терпение лопнуло. Результат известен: массовые протесты фермеров от Польши до самой Бельгии, куда к зданию Европарламента разъяренные люди привозили на сельхозтехнике навоз, жгли покрышки и повторяли, что без фермеров ЕС оголодает.

Фото: Протесты фермеров в Брюсселе / Global Look Press

На руководство фон дер Ляйен пришлись минимум два крупных кризиса, один за другим. Первым стала пандемия COVID-19. Как раз 17 июня этого года в бельгийском городе Льеж начали слушания по делу о вероятном сговоре главы ЕК с гендиректором Pfizer Альбертом Бурла: в 2021-м они по СМС договаривались о крупной закупке для Европы вакцин от коронавируса, хотя испытания были далеки от завершения.

Фото: Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Бельгии Александр де Кроо на фабрике Pfizer / Global Look Press

Речь, напомним, шла о приобретении чуть менее двух миллиардов доз вакцины на общую сумму 35 миллиардов евро. Часть переписки об этих планах Урсула фон дер Ляйен «по ошибке» удалила, когда группа депутатов Европарламента начала предъявлять руководительнице претензии. Вообще, такие действия можно приравнять к уничтожению не только административных документов, но и улик.

Фото: Global Look Press

В начале 2021 года французская газета Le Monde сообщила, что американская транснациональная компания Pfizer оказывала давление на ЕС с целью ускорить сертификацию своей вакцины, несмотря на жертвы среди испытателей препарата. Это, по информации издания, не мешало «ряду высокопоставленных представителей ЕС настаивать на скорейшем утверждении вакцины».

Фото: Global Look Press

Конечно, следующим вызовом для фон дер Ляйен стало начало российской СВО на Украине. В 2022 году из какого-никакого европейского политика она превратилась в киевского лоббиста, готового в ущерб реальным интересам европейских стран не только организовывать финансирование режима Владимира Зеленского и снабжение его оружием, но и поступательно разрывать связи между ЕС и государствами, которые на Западе воспринимают как «ось зла», — в первую очередь с Россией и Китаем. «Я не понимаю, какой статьей европейских соглашений председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может обосновать свою компетенцию в вопросах закупок вооружений и внешней политики?» — задавался вопросом на страницах Le Journal du Dimanche экс-президент Франции Николя Саркози. Что ж, она так чувствует.