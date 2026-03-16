Суд оштрафовал Telegram на 35 миллионов рублей за неудаление контента

Таганский районный суд Москвы назначил мессенджеру Telegram штраф за отказ удалить противоправный контент. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Постановлениями Таганского районного суда города Москвы от 16 марта 2026 года Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 4 статьи 13.41 КоАП России», — заявили в пресс-службе.

Мессенджеру назначили выплатить штрафы на общую сумму 35 миллионов рублей — по семь миллионов за каждый из пяти эпизодов.

Ранее Forbes сообщил, что за последние 12 месяцев капитал создателя Telegram Павла Дурова сократился до 6,6 миллиарда долларов.