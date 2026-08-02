Автор «Гравити Фолз» выступил против распространения ИИ
Автор мультсериала «Гравити Фолз» Алекс Хирш раскритиковал стремление технологических компаний внедрить нейросети во все сферы жизни. Об этом он высказался в соцсети X.
Хирш ответил генеральному директору OpenAI Сэму Альтману, который предложил создавать для детей подкасты с помощью ChatGPT и включать их во время поездок.
«А что, если бы вы просто поговорили со своими детьми?» — написал Хирш.
Позже создатель мультсериала отреагировал на появление сгенерированных изображений в картах Google.
«Вы, ребята, живете в полном информационном пузыре. Выйдите за пределы Кремниевой долины хотя бы на пару секунд — и поймете, что обычные люди не хотят, чтобы ИИ-шлаком заполняли каждый уголок каждого продукта. Потрогайте травку. Поговорите с обычными людьми», — заявил мультипликатор.
В публикациях он выступил против автоматического внедрения нейросетей в повседневные сервисы и призвал разработчиков учитывать отношение к этому обычных пользователей.
Ранее американские обозреватели предупредили, что стремительный рост вложений в технологии искусственного интеллекта и строительство центров обработки данных может привести к формированию финансового пузыря и спровоцировать обвал рынка.