ИИ лишит работы сотрудников крупнейших мировых компаний в ближайшие пять лет

Порядка 41% крупных компаний хотят к 2030 году уволить часть сотрудников и автоматизировать задачи с помощью ИИ. Об этом сообщил телеканал CNN. .

Специалисты опросили сотни крупных компаний по всему миру в рамках исследования «Будущее работы». Согласно документу, примерно 77% опрошенных организаций в связи с развитием ИИ планируют переобучить и отправить на курсы повышения квалификации своих подчиненных в период с 2025 по 2030 годы.

В отчете Всемирного экономического форума отметили, что развитие технологий будет преображать рынок труда, в том числе изменит спрос на специалистов в области ИИ. В это же время сократится число вакансий на некоторые профессии.

Ранее американский предприниматель Илон Маск рассказал, что данные для обучения искусственного интеллекта уже почти закончились. Развитие технологий смогут продолжить благодаря синтетическим данным, которые генерируют сами ИИ-модели, добавил он.