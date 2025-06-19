«Автодор» вместе с VK начнут информировать россиян о новых дорожных проектах

Меморандум о стратегическом партнерстве в сфере цифровых коммуникаций и маркетинга подписали компании «Автодор» и VK на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщила пресс-служба «ВКонтакте».

Подписи под документом поставили заместитель председателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов Госкомпании «Автодор» Константин Макиев и вице-президент по В2В-коммерции и операционному управлению VK Элина Исагулова.

«Сотрудничество будет направлено на повышение информированности о дорожных проектах и цифровых сервисах, инфоподдержку федеральных и региональных инициатив, а также совместные исследования общественного мнения», — заявили в пресс-службе.

Макиев обратил внимание, что совместная работа с VK позволит презентовать в Сети самые значимые проекты в дорожной отрасли, новые маршруты и сервисы.

Как отметила Исагулова, цифровые коммуникации стали ключевой средой для диалога с пользователями. Меморандум откроет новые возможности для совместных проектов в области маркетинга и аналитики.

Ранее стало известно, что российский оператор мобильной связи Т2 и VK объединят усилия для развития технологий искусственного интеллекта.