Арт-проект «Террабайт» представили на ПМЭФ
Арт-объект о цифровых технологиях изучения нашей планеты открыли на Петербургском международном экономическом форуме. Его авторы хотят доступно объяснить посетителям, как добывают нефть и другие полезные ископаемые.
«Мы стремительно двигаемся к тому, чтобы большинство физических процессов добычи нефти и газа моделировать в цифровой среде. „Газпром нефть“ поставила перед собой стратегическую цель — стать первой цифровой нефтяной компанией, и наш арт-проект как раз является манифестом этой амбиции», — рассказал автор идеи проекта, начальник департамента коммуникаций компании «Газпром нефть» Александр Дыбаль.
Проект получил название «Террабайт» — от греческого корня «земля» и единицы информации. Сегодня цифровые технологии активно помогают компании в добыче нефти и газа.
Пять лет назад в России первыми в мире добыли нефть, найденную искусственным интеллектом, а сегодня нейросети и цифровые двойники помогают «Газпром нефти» добывать более половины всех углеводородов.
Геофизики и художники работали над арт-объектом три месяца. Задача была сложнейшей, зато теперь любой посетитель форума может увидеть, как за миллионы лет менялась поверхность планеты, как нефть светится под ультрафиолетом, различить более ста оттенков геологических пород.
Но у проекта есть не только просветительская функция. Таким образом создатели хотят привлечь в отрасль молодых IT-специалистов. Создавать технологии для цифровой промышленности — огромная перспектива. Поэтому в последний день форума на стенде компании откроется пространство для аспирантов и разработчиков стартапов. Авторы лучших проектов получат инвестиционную поддержку.