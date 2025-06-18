Арт-проект «Террабайт» представили на ПМЭФ

Арт-объект о цифровых технологиях изучения нашей планеты открыли на Петербургском международном экономическом форуме. Его авторы хотят доступно объяснить посетителям, как добывают нефть и другие полезные ископаемые.

«Мы стремительно двигаемся к тому, чтобы большинство физических процессов добычи нефти и газа моделировать в цифровой среде. „Газпром нефть“ поставила перед собой стратегическую цель — стать первой цифровой нефтяной компанией, и наш арт-проект как раз является манифестом этой амбиции», — рассказал автор идеи проекта, начальник департамента коммуникаций компании «Газпром нефть» Александр Дыбаль.

Проект получил название «Террабайт» — от греческого корня «земля» и единицы информации. Сегодня цифровые технологии активно помогают компании в добыче нефти и газа.

Пять лет назад в России первыми в мире добыли нефть, найденную искусственным интеллектом, а сегодня нейросети и цифровые двойники помогают «Газпром нефти» добывать более половины всех углеводородов.