Apple обвинила OpenAI в краже разработок через переманивание сотрудников

Корпорация Apple подала иск в федеральный суд Северного округа Калифорнии против OpenAI (создатель ChatGPT) и двух ее бывших сотрудников. Об этом сообщило агентство Reuters .

Apple обвиняет ответчиков в незаконном использовании конфиденциальных разработок для создания новых устройств с искусственным интеллектом. По версии компании, OpenAI организовала кражу коммерческой тайны через переманивание инженеров и руководителей, имевших доступ к секретным материалам.

Речь идет не об отдельных нарушениях, а о целой системе, позволившей OpenAI ускорить собственные аппаратные разработки.

Ответчиками по делу проходят бывший инженер Apple Чанг Лю и экс-вице-президент по разработке iPhone и Apple Watch Тан Ю Тан, которые после ухода присоединились к OpenAI. Как утверждает Apple, Чанг Лю сохранил корпоративный ноутбук и воспользовался ошибкой в системе аутентификации, чтобы получить доступ к внутренним сетевым папкам уже будучи сотрудником OpenAI.

По данным истца, инженер скачал десятки конфиденциальных файлов, включая технические спецификации, инженерные презентации и документацию по аппаратным проектам. В свою очередь Тан Ю Тан до увольнения пересылал себе информацию о поставщиках и производственных технологиях, а на собеседованиях с кандидатами из Apple просил приносить детали устройств и делиться сведениями о будущих разработках.

Ранее OpenAI впервые подала заявки на продажу своих акций на бирже наряду с другими компаниями в сфере искусственного интеллекта.