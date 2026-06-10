Гиганты искусственного интеллекта устроили гонку за выход на биржу и деньги инвесторов

Сразу две частные компании в сфере искусственного интеллекта впервые подали заявки на продажу своих акций на бирже. Об этом сообщил телеканал НТВ .

Речь идет о первичном размещении (IPO), после которого любой инвестор сможет купить доли в этих фирмах. Вслед за Anthropic (нейросеть Claude) конфиденциальную заявку подала OpenAI (создатель ChatGPT).

О своей заявке в соцсети X рассказала сама OpenAI, пояснив, что информация все равно станет известна. Сроки размещения окончательно пока не определили, так как некоторые дела компании проще доделать, оставаясь частной структурой.

Аналитики считают, что успех IPO покажет веру мира в прорыв генеративного искусственного интеллекта.

Инвесторы также ждут начала торгов акциями Space X Илона Маска уже в эту пятницу, 12 июня. Одно из подразделений компании Маска тоже занимается искусственным интеллектом.

Сейчас стоимость Anthropic оценили в 965 миллиардов долларов, а OpenAI — в 852 миллиарда.

Ранее компания Google заказала у Intel производство более трех миллионов собственных процессоров для искусственного интеллекта. Эта сделка может вернуть Intel статус лидера в производстве микросхем.