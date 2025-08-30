Зырянов стал новым председателем правления ФК «Зенит»

Экс-футболист сборной России Константин Зырянов занял пост председателя правления петербургского «Зенита», сменив Александра Медведева. Об этом сообщили в Telegram-канале клуба.

В субботу, 30 августа, состоялся поединок между «Зенитом» и «Нижним Новгородом» в домашнем матче седьмого тура чемпионата России. Игра завершилась со счетом 2:0.

«После игры совет директоров „Зенита“ принял решение избрать председателем правления клуба Константина Зырянова», — отметили в клубе.

Во время игровой карьеры Зырянов играл в составе «Зенита» и трижды становился чемпионом России, также он выиграл Кубок УЕФА. В сборной России полузащитник провел 52 матча и забил семь голов.

Александр Медведев, отметивший недавно 70-летний юбилей, займет пост советника председателя правления ПАО «Газпром» и советника председателя правления «Зенита».

Футболисты «Зенита» 20 августа впервые в истории выиграли Кубок Игоря Акинфеева. Финал состоялся на «Арене Химки».