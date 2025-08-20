Футболисты «Зенита» стали обладателями международного Кубка Акинфеева

​«С каждым годом турнир становится все лучше и лучше, все сильнее и сильнее по составу. Я считаю, что это сильнейший турнир в стране в данной возрастной группе. Всем ребятам хочется пожелать двигаться по той траектории, по которой шел сам Игорь Акинфеев, добиться всего», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Кроме того, «Зенит» выиграл турнир вратарей — кипербатл, обыграв «Локомотив» 5:4 и «Спарту» 4:3. В другой традиционной дисциплине — киперболе — победителем стал ЦСКА, обыгравший «Балтику» из Калининграда.

​«Я очень счастлив, что мы собрались на этом прекрасном стадионе — „Арене Химки“. Мы долго шли к этому, и , наконец, смогли совершить задуманное. Самое главное, что уже на протяжении семи лет спортивный праздник у нас удается. Рад видеть счастливые лица детей, улыбки родителей, много голов, много сейвов», — сказал Игорь Акинфеев.

Перед финалом зрители увидели гала-матч. Сборная ЦСКА сыграла с «Командой друзей Акинфеева». На поле вышли звездные футболисты — Юрий Жирков, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Дмитрий Булыкин, Андрей Каряка, Александр Самедов и другие. Команды возглавили Александр Мостовой и Сергей Овчинников. Встреча завершилась со счётом 8:5 в пользу армейцев.

«Зенит» также признали самой результативной командой турнира, а «Мастер-Сатурн» — лучшей по игре в защите.