Журналист Евневич: «Роналду из гадкого утенка вырос в икону мирового футбола»

У Криштиану Роналду, отыгравшего свой последний чемпионат мира по футболу, интересная история успеха. Он вдохновил миллиарды людей по всему миру — его действительно можно назвать примером для подростков. Об этом 360.ru рассказал ведущий «Матч ТВ» Евгений Евневич.

«Если посмотрите на его фотографии, когда ему 17 лет, он классический подросток из небогатой семьи, у которого нет возможности поставить себе брекеты. У него были проблемы с кожей. Это классический гадкий утенок, который с помощью футбола, любви к себе, тренировок, всего позитивного, что только можно представить, стал иконой мировой, самым популярным футболистом мира», — заявил Евневич.

По его словам, Роналду добился всего за счет труда, работы и тренировок.

«Почему он пример для подростков? Потому что он будто человек, который рядом с нами. Это кто-то один из нас: из бедной семьи, вообще без всего, без блата, без других историй, и он трудом, работой достиг того, чего достиг, став мультимиллиардером за счет футбола», — объяснил журналист.

Тренировки для Роналду — не просто работа, а развлечение и отдых. И это мотивация для многих.

«За это невероятное уважение Криштиану. Это классический пример. Главное — работать над собой, и тогда ты сможешь пройти путь от бедного мальчишки на острове Мадейра до мультимиллиардера и самого узнаваемого человека в мире», —заключил эксперт.

О том, как весь мир переживает последний ЧМ легендарного футболиста, — в материале 360.ru.