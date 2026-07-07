Слезы легенды: как мир переживает последний чемпионат мира Роналду

Криштиану Роналду не смог сдержать слез после поражения от Испании в 1/8 финала ЧМ по футболу 2026 года. Для 41-летнего капитана сборной Португалии этот турнир стал последним в карьере, однако спортсмен так и не смог осуществить мечту и выиграть заветный кубок. Произошедшее заставило плакать не только мужчин, но и детей. Как болельщики переживают за легенду — в материале 360.ru.

Роналду ушел в слезах Сборная Португалии на последних минутах проиграла испанцам в матче 1/8 финала ЧМ и покинула главный футбольный турнир четырехлетия. Букмекерская компания Fonbet предлагала коэффициент 4,4 на успех португальцев, а победа испанцев в основное время оценивалась коэффициентом 1,9. В результате сборная Испании впервые с 2010 года вышла в 1/4 финала чемпионата мира. Накануне Роналду заявил, что игра не станет для него последней в форме национальной сборной.

Настанет день, когда я уйду. Но я буду честен. Что бы ни случилось, Криштиану уйдет с чистой совестью, не на 100, а на 1000%. Потому что я отдал футболу все. Мне это не нужно, у меня хорошая жизнь, но все дело в страсти. Я играю в футбол, потому что люблю его… Нужно наслаждаться каждым днем. И я забил на этом чемпионате три гола, не так уж плохо, верно?

Футболист едва не забил на 37-й минуте, но мяч пролетел рядом со штангой ворот испанцев. Роналду покидал поле со слезами на глазах — для капитана португальской сборной ЧМ-2026 стал последним. Криштиану потерпел восьмое поражение в матчах турнира. Перед встречей 64% фанатов ставили деньги на то, что звезда футбола не сдержит слез после игры. По окончанию матча кадры с плачущим Роналду увидел весь мир. «Я выиграл три трофея для Португалии. До Криштиану они не выиграли ни одного. Так что я счастлив. Главный трофей, который я завоевал в сборной, был в 2016-м. Для меня он сравним по значимости с чемпионатом мира», — сказал футболист.

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Плачут не только дети Сегодня даже те, кто не был футбольным фанатом, оплакивают легенду — слезу пустили как мужчины, так и дети по всему миру. Болельщики пересматривают лучшие голы звезды и даже набивают татуировки в его честь. Фанаты уверены: независимо от результата, именно Криштиану влюбил в футбол миллионы людей по всему миру — он навсегда останется одним из величайших игроков в истории.

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Роналду — часть жизни миллиардов людей Официально Роналду не уходит из сборной, отметил в комментарии 360.ru ведущий «Матч ТВ» Евгений Евневич. «Он продолжает, во-первых, играть на клубном уровне. Во-вторых, он сказал, что чуть позже примет решение, чтобы на эмоциях что-то не наговорить. Информация, что он уйдет из сборной, — это истории его сестры, которая очень часто в соцсетях постит ерунду, и после этого самому Роналду бывает стыдно. Но если говорить о слезах, то Роналду подтвердил, что на чемпионатах мира мы его больше не увидим», — добавил он. При этом, по словам эксперта, подобных историй с футболистами такого масштаба не было, и многие даже не стали этому свидетелями. Криштиану Роналду, Лионель Месси, Диего Марадона и Пеле — четыре футболиста, которые находятся на недостижимом уровне для всех остальных.

Есть обычные футболисты, которые играют в футбол, но про которых миллионы, десятки миллионов людей не знают. Есть футболисты чуть выше уровнем, уже почти звезды. Есть звезды футбола. <…> Дальше есть футболисты еще чуть повыше уровнем. И вот на самом-самом верху — полубоги.

Пеле уходил, когда еще не было такого развития медиа, и фанаты не могли следить за каждым его шагом. Многие знали о нем из газет, книг и чужих рассказов. Марадону уже видели, но он уходил с большими скандалами, с дисквалификациями, с проблемами с запрещенными веществами. Месси еще не завершил карьеру. «А вот с Роналду совсем другая история. Все видели, как он становился большой звездой, когда он был еще практически юношей, ребенком, как он плакал на Евро 2004 года. Все видели его прогресс, как он становился все лучше и лучше, как он начал выигрывать золотые мячи, как он начал бить разные рекорды. И все ждали, что еще чуть-чуть, и на чемпионате мира у него точно получится», — напомнил Евневич.

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Из раза в раз не получалось. Потом Роналду выиграл чемпионат Европы — первый большой серьезный трофей сборной Португалии. «Еще чуть-чуть, как раз он на пике, но 2018-й год — не выходит, 2022-й год, говорят, вот сейчас точно, это его последний танец, 100% — не выходит, он плачет, уходит. Сейчас приезжает. Морально все, наверное, были готовы к тому, что что-то может не получиться», — сказал ведущий. У Роналду потрясающие партнеры, неплохо играла сборная, она шикарно прошла отбор, выиграла Лигу наций, причем победив сборную Испании. Все ждали, что на этот раз что-то получится.

Эмоциональная подоплека, ожидания, любовь или, наоборот, ненависть к Криштиану Роналду — все ждали, что, возможно, повторится история с Лионелем Месси 22-го года. Этого не происходит. Команда проигрывает, причем играет совсем не так, как этого ждали. <…> Мы видим Криштиану Роналду, и приходит отрезвление и понимание, что все, больше шансов-то на чемпионате мира у него не будет.

Болельщики ждали красивого завершения истории. «За нашу жизнь мы увидели, как чемпионами мира стали Месси, Криштиану Роналду. И отрезвление вчера пришло, что на нашем веку мы этого никогда не увидим. Это чем-то напоминает, когда человек понимает, что его жизнь подходит к концу, и он каких-то вещей, о которых мечтал всю свою жизнь, не достиг. Такое отрезвление ударяет в голову и, естественно, вызывает слезы и грусть. В футбольном мире то же самое», — подчеркнул Евневич.

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Он добавил, что многие слова Роналду иногда вызывают вопросы, но он столько всего пережил и всего добился, что нужно быть отбитым критиком и ненавистником, чтобы его ругать. «В данный момент своей карьеры он может говорить что угодно, просто потому что он величайший футболист и он все равно отчасти прав. Если бы не было Криштиану Роналду, не было бы такого развития и внимания к португальскому футболу. И мы бы не воспринимали сборную Португалии на таком уровне, на котором мы воспринимаем ее сейчас. Благодаря любви и уважению к себе он достиг того, чего достиг. Он тренировался по 20 часов в день. То, что он просто себя очень сильно любит и уважает — он всегда таким был. Такой вот он особенный», — отметил специалист.

Почему Роналду вдохновляет У Роналду интересная история успеха. «Если посмотрите на его фотографии, когда ему 17 лет, он классический подросток из небогатой семьи, у которого нет возможности поставить себе брекеты. У него были проблемы с кожей. Это классический гадкий утенок, который с помощью футбола, любви к себе, тренировок, всего позитивного, что только можно представить, стал иконой мировой, самым популярным футболистом мира», — заявил Евневич. Криштиану Роналду добился всего за счет труда, работы и тренировок. «Почему он пример для подростков? Потому что он будто человек, который рядом с нами. Это кто-то один из нас: из бедной семьи, вообще без всего, без блата, без других историй, и он трудом, работой достиг того, чего достиг, став мультимиллиардером за счет футбола», — объяснил журналист.

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Тренировки для Роналду — не просто работа, а развлечение и отдых.

И многие, кто читают интервью, слушают, смотрят видео про него, поняли: вау, классно, вот это мотивация для меня. И за это невероятное уважение Криштиану. Это классический пример. Главное — работать над собой, и тогда ты сможешь пройти путь от бедного мальчишки на острове Мадейра до мультимиллиардера и самого узнаваемого человека в мире. Не столько захотеть, сколько если ты будешь работать над собой, если будешь заниматься, не будешь отвлекаться на что-то иное, и если ты поставишь себе цель и будешь именно работать, а не только думать и мечтать, то чего-то достигнешь.

Когда Роналду официально объявит об уходе из сборной Португалии, когда он побьет рекорд, забьет свой тысячный мяч в карьере, это будет эпохальное событие, уверен Евневич.

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Футбол — это жизнь Футбол остается не просто спортом, а важной частью эмоциональной культуры поколений — так было всегда с того момента, когда игра еще не имела правил.

Это возможность выплеснуть эмоции, переживать не по каким-то бытовым моментам, а именно на поле. Это часть медиакультуры, это часть нашей жизни. Когда говорят, что футбол — это больше чем жизнь, тут я, наверное, поспорил бы, но отчасти могу сказать, что для многих футбол равно жизнь.

Ничего плохого в этом нет — это крутая история, сказал ведущий. «Кто-то любит кино, кто-то любит музыку, кто-то любит футбол. Но футбол это такая вещь… Я люблю музыку, но не могу сейчас взять гитару или фортепиано и поиграть. Кто-то любит кино, но он вряд ли может что-то хорошее снять. Но ты любишь футбол — выходи на улицу, хорошо или плохо, но у тебя получится в него сыграть. Футбол — это потрясающая вещь с миллионами невероятных историй, в том числе мотивирующих», — заключил Евневич.