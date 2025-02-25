Живот раздулся до невероятных размеров. Футболисту сделали операцию, но через пару часов он умер

В Чебоксарах умер защитник футбольного клуба «Энергия» Дмитрий Краснов. Он полтора месяца добивался обследования из-за раздувшегося живота, а после экстренной операции умер от тромба, сообщил сайту aif.ru его друг Роман Коротков.

Краснов почувствовал боль еще до новогодних праздников, но не придал ей особого значения — подумал, что сама пройдет. В праздники ему стало хуже, и друзья отвезли спортсмена в поликлинику. Однако участковый терапевт отказалась назначить профильное обследование и отправила мужчину на диспансеризацию.

«Дима попытался протестовать, мол, со мной что-то не то происходит, мне требуется срочная помощь, но этот „специалист“ поставила ультиматум: сначала диспансеризация, потом все остальное. Динамила она его так полтора месяца», — сказал друг футболиста.

Живот Краснова раздулся, по словам Короткова, до невероятных размеров, развился сепсис. Терапевт по-прежнему отказывала в обследовании, а платная компьютерная томография обошлась бы в 22 тысячи рублей. Спортсмен отказался от денег друзей и продолжил терпеть боль, поэтому ситуация стала совсем критической.

Лишь 12 февраля он получил направление на КТ. После обследования больного увезли на экстренную операцию, устранили спаечную кишечную непроходимость и вывели калоприемник. Краснов пришел в себя и поговорил с друзьями, но через несколько часов часов умер из-за оторвавшегося тромба в возрасте 33 лет.

Похороны прошли 21 февраля, на панихиду пришли 300 человек. Близкие пожалуются в Минздрав и подадут в суд, чтобы наказать врачей, в первую очередь участкового терапевта.

«Мы надеемся, что ее, как минимум, отстранят от практики. Хотя если она сядет, я буду только рад», — заявил Коротков.

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