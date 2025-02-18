Двое футболистов любительской команды из Свердловской области умерли в одну ночь

Двое футболистов любительской команды «ПОЗ-Прогресс» из Верхней Пышмы — 32-летний Ян Журавлев и 33-летний Даниил Хилобок — умерли во сне в одну и ту же ночь. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети «ВКонтакте» .

«Вечная память, мужики. Никто не верит, что вас больше нет. Вы оставили свой след навсегда в пышминском футболе», — написали представители клуба.

Издание Ura.ru сообщило, что оба спортсмена разошлись по домам вечером с тренировки и легли спать, а наутро родные нашли их мертвыми. Причина происшествия пока неизвестна. Мать Журавлева написала в комментариях, что у ее сына не выдержало сердце.

По данным Telegram-канала Mash, футболистов могли отравить. Накануне у них был матч, и Хилобок забил шесть голов.

В январе в Бразилии 16-летний вратарь любительской команды умер после того, как отбил грудью удар с пенальти и 11 часов пытался добраться до больницы.