Хоккеист Энэс назвал рекорд Овечкина главным достижением в спорте в 2025 году
Нападающий минского хоккейного клуба «Динамо» Сэм Энэс высоко оценил достижение форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Об этом сообщил Metaratings.ru.
Спортсмен назвал рекорд коллеги по забитым голам в регулярных чемпионатах НХЛ главным спортивным событием 2025 года.
«Это великое достижение. Потрясающе, что он сделал в этом году и что продолжает делать», — подчеркнул Энэс.
В заключение он заявил, что считает Овечкина потрясающим хоккеистом.
