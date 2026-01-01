Хоккеист Энэс назвал рекорд Овечкина главным достижением в спорте в 2025 году

Нападающий минского хоккейного клуба «Динамо» Сэм Энэс высоко оценил достижение форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Об этом сообщил Metaratings.ru .

Спортсмен назвал рекорд коллеги по забитым голам в регулярных чемпионатах НХЛ главным спортивным событием 2025 года.

«Это великое достижение. Потрясающе, что он сделал в этом году и что продолжает делать», — подчеркнул Энэс.

В заключение он заявил, что считает Овечкина потрясающим хоккеистом.