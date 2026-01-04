Овечкину разбили лицо в кровь во время матча НХЛ против «Чикаго»

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму во время матча чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Чикаго Блэкхокс». Встреча прошла в Вашингтоне.

В третьем периоде россиянин столкнулся с канадским защитником «Блэкхокс» Луисом Кревьером, который случайно попал клюшкой по лицу 40-летнему Овечкину.

В результате удара у Овечкина откололся кусок зуба и пошла кровь. После столкновения капитан столичного клуба с трудом добрался до скамейки, но затем вернулся в лед и выразил претензии арбитру, который не зафиксировал нарушения правил со стороны хоккеиста «Блэкхоукс». По итогам игрового эпизода Кревьер избежал наказания.

Игра завершилась победой «Чикаго» в серии буллитов — 3:2, Овечкин не отметился набранными очками уже в четвертом матче подряд.

Ранее Овечкин вошел в десятку самых популярных спортсменов мира по итогам 2025 года.