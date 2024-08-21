«Зенит» и «Спартак» согласовали трансфер Соболева

Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» почти достигли соглашения по переходу нападающего Александра Соболева. Об этом сообщили спортивному сайту «Чемпионат» источники, знакомые с ситуацией.

Один из них даже выразил уверенность, что сделку уже закрыли. Влияние на это, по его словам, оказал лично глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Соболеву 27 лет, за «Спартак» он выступает с 2020 года. Играет на позиции центрфорварда. В прошлом сезоне он 27 раз вышел на поле за «красно-белых» и отличился пятью забитыми мячами. Провел 15 матчей за сборную России, в которых забил шесть голов. Трансферную стоимость футболиста оценивают в 7,5 миллиона евро.

Ранее бывший футболист Максим Деменко, в разное время выступавший за оба клуба, предположил, для чего петербуржцам понадобился Соболев.