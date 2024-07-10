Бывший футболист Деменко заявил, что «Зенит» хочет ослабить «Спартак» покупкой Соболева

Экс-футболист Максим Деменко в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал желание «Зенита» купить нападающего «Спартака» Александра Соболева. Он считает, что петербуржцы таким образом хотят ослабить московскую команду.

«„Зенит“ трансфером Соболева хочет ослабить „Спартак“. Но только при одном условии: если речь не идет об обмене. А „Спартак“ же говорит: отдайте нам Сергеева, мы меняемся», — пояснил Деменко.

Максим Соболев играл в составе «Спартака» четыре с половиной сезона. Его рекордом в составе красно-белых стали 14 забитых мячей за сезон в РПЛ.