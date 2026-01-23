Захарова назвала околесицей слова президента Финляндии о Лаврове

Президент Финляндии Александр Стубб постоянно несет околесицу, и в этот раз он переврал слова Сергея Лаврова. Об этом написала в телеграм-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

На полях форума в Давосе Стубб назвал оскорблением якобы заявление Лаврова, что для США Гренландия — то же, что для России Крым.

«Сергей Викторович Лавров говорил совершенно о другом. И буквально, по тексту, и по смыслу», — подчеркнула Захарова.

Она привела полную цитату выступления министра и обратила внимание, что он имел в виду двойные стандарты Запада, при которых жители Гренландии имеют право на самоопределение, а Крыма — нет.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев тоже обратил внимание на противоречивость заявлений Стубба. По его словам, риторика для финского президента важнее содержания.