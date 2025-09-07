WBO продлила Усику отсрочку для переговоров по бою с Паркером

Всемирная боксерская организация дала украинцу Александру Усику, абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе, еще одну медицинскую отсрочку. Это позволит ему продолжить переговоры о проведении боя, сообщила организация в соцсети Х.

В августе Усик получил месячную отсрочку для обсуждений титульного боя с новозеландцем Джозефом Паркером из-за проблем со спиной. Позже в соцсетях появились видео, где украинец танцует и играет в футбол. WBO начала расследование и попросила Усика обновить медзаключение.

В результате расследования медицинского заключения, предоставленного Усиком, ему дали отсрочку на 90 дней с момента ее назначения (9 августа). Паркеру разрешили защищать титул временного чемпиона. В следующем поединке Усик встретится с временным чемпионом.

Усик стал первым в мире двукратным абсолютным чемпионом по боксу в тяжелом весе после того, как он нокаутировал британца Даниэля Дюбуа. Бой прошел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Александру Усику 38 лет. Он выиграл все 24 боя в профессиональной карьере, из них 15 завершил нокаутом. В мае 2024 года он одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри и тогда впервые завоевал звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.