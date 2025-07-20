Усик стал первым в мире двукратным абсолютным чемпионом по боксу в тяжелом весе

Усик нокаутировал Дюбуа в поединке за звание абсолютного чемпиона мира

Украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Даниэлем Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Поединок прошел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился нокаутом в пятом раунде.

Усик повторно завоевал пояс Международной боксерской федерации (IBF), защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). Украинец стал первым двукратным абсолютным чемпионом мира в тяжелой весовой категории.

Усик и Дюбуа провели второй бой, в 2023 году Александр победил нокаутом в девятом раунде.

Украинцу — 38 лет, он одержал 24 победы в 24 боях на профессиональном ринге. В мае прошлого года победил британца Тайсона Фьюри и стал первым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе за последние 25 лет, после чего освободил пояс IBF.

Ранее Усик призвал президента США Дональда Трампа отвечать за слова о быстром окончании конфликта.