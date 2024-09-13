Тарасова призвала не молчать об исчезновении заключения в пользу оправдания Валиевой

Тарасова: о пропаже заключения об оправдании Камилы Валиевой нельзя молчать

Заключение эксперта WADA в пользу невиновности российской фигуристки Камилы Валиевой, уличенной в допинге, бесследно исчезло из ее дела. Чего хотят добиться международные организации и что делать России, рассказала 360.ru заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Тарасова предположила, что подобные действия WADA означают нежелание в принципе видеть Россию в мировом спорте. При этом она отметила, что не замечает, чтобы международные организации пытались как-то переубедить.

«Есть люди, которые этим занимаются. Видите вы какие-нибудь результаты их работы? Никакие не видим», — заявила тренер.

Специалист подчеркнула, что считает Валиеву невиновной, и указала на то, что о происходящем ни в коем случае нельзя просто молчать.

В августе фигуристка убрала из профиля в социальной сети звание чемпионки Европы 2022 года.